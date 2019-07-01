ВТБ купит долю в финтех-платформе

«ВТБ Факторинг» (дочерняя компания ВТБ) купит 25% акций финтех-платформы GetFinance, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к ВТБ. На базе платформы будет создан финансовый маркетплейс для малого бизнеза.

Еще 75% принадлежат компании «Венчур Инжиниринг Лаб» — по ее технологиям и будет реализован проект.

Запуск платформы запланирован на июль. В маркетплейсе будет предложен факторинг в виде полностью дистанционного продукта. Заключение договоров, обработка финансирования и сопровождение и учет сделок будут переведены в цифровой формат. В дальнейшем маркетплейс станет открытым – планируется привлечение сторонних участников рынка.

Основная аудитория проекта — малый и средний бизнес в сегменте госзакупок. Банк оценивает рынок в 500 тыс. участников, а потенциал коммерческого онлайн-финансирования — в 1 трлн руб. в год.

По итогам 2018 года портфель «ВТБ Факторинг» увеличился на 60% и составил 215 млрд руб.

«Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа GetFinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам «ВТБ Факторинг», и далее - другим участникам GetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ», — рассказал генеральный директор «ВТБ Факторинг» Антон Мусатов.

Факторинг — это услуга, которую оказывает специализированная компания или банк. Она заключается в выплате финансирования поставщику под уступку его прав денежных требований, возникших по поставкам с отсроченным платежом.