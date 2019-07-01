В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ.

Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Максимальный размер выплат, которые можно требовать с заемщика ограничится до двукратного от суммы займа.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита.

Закредитованность не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел — нищета.