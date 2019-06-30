Песков увидел дружелюбие Британии в вопросе бизнеса
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил активизацию и улучшение торгово-экономических отношений России и Британии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он рассказал о конструктивизме и дружелюбии Лондона в этом вопросе.
Песков добавил, что в рамках переговоров на полях саммит G20 Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй затронули тему «вывода из состояния оцепенения» торгово-экономических отношений.
Ранее сообщалось, что Песков поделился некоторыми подробностями встречи британского и российского лидеров. В частности отметил, что обсуждение по делу Скрипалей проходило жестко.