Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.

Отмечается, что было проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах.

Власти региона заверили, что мониторинг цен на продовольственные продукты и питьевую воду продолжится.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.

Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области и установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости.