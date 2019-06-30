Назван ущерб от паводка в Иркутской области

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Замминистр сельского хозяйства России Максим Увайдов заявил, что паводок в Иркутской области нанес ущерб сельскому хозяйству в размере 300 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, фермеры смогут надеяться на выплаты компенсаций после того, как будут учтены все потери после схода воды.

При этом он отметил, что учет разрушений будет сделан максимально быстро.

«Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведем», — добавил Увайдов.

Он также уточнил, что в результате стихийного бедствия погибли 140 голов крупного рогатого скота, 42 лошади и 56 свиней. Кроме того, в зоне паводка оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств.

Ранее появился прогноз об уровне воды в затопленной Иркутской области.