Путин обозначил общие темы с Саудовским принцем

Президент РФ Владимир Путин предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману обсудить сотрудничество на рынке энергоносителей, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи с наследным принцем на полях саммита G20 в Осаке президент РФ отметил, что ситуация на энергорынке развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

«Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках», — сказал Путин

Путин подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий «двадцатки».».