Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока - 2», сообщила об отзыве одной из трех заявок, поданных в Дании, передает ТАСС.

Отмечается, что заявка отозвана из Датского энергетического агентства.

В заявке значился маршрут на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм.

В компании пояснили такой шаг тем, что бывшее правительство Дании «не давало никаких признаков принятия решения».

Заявки по двум другим маршрутам находятся на рассмотрении.

Ранее были названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2».