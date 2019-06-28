Глава Рослесхоза подал в отставку

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик подал в отставку, передает ТАССРИА «Новости».

«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — сказал Валентик.

Заявление на увольнение подано на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.