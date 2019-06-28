«Ъ»: пенсионные фонды разошлись во мнении о заморозке переходной кампании

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Банк России могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании, в рамках которой граждане могут перевести свои пенсионные накопления в НПФ и управляющие компании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Зампред ЦБ Владими Чистюхин встретился на прошлой неделе с представителями крупнейших частных фондов, чтобы обсудить вопрос заморозки, узнала газета. «Договоренность о непривлечении основными игроками новых клиентов по ОПС должна быть достигнута на неформальном уровне», — сказали два собеседника издания. Чистюхин ранее отмечал, что выступает за отмену досрочных переходов в рамках системы ОПС.

Заморозить переходную кампанию в начале года предложила Ассоциация НПФ (АНПФ). Единства по вопросу между участниками пенсионного рынка нет. За заморозку выступают игроки с низкой или отрицательной доходностью. О поддержке ограничения досрочных переходов издаю заявили в НПФ «Сафмар» и НПФ «Согласие», НПФ «Будущее» и «Открытие» также выступают за заморозку. По данным издания, против заморозки выступает «ВТБ Пенсионный фонд» и ряд других крупных фондов, которые показывают высокую доходность.

За прошлый год застрахованные лица подали в ПФР 1,96 млн заявлений о переводе средств. Положительные решения были вынесены по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений.

Больше всего участников переходной кампании (58,5%) перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. 36,7% всех участников кампании перевели пенсионные накопления из ПФР в НПФ. Еще 4,6% вернулись из НПФ в ПФР.