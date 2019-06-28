Россия поставит бонусные 100 тысяч тонн нефти Белоруссии

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Россия обещает дополнительно поставить около 100 тысяч тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дополнительная поставка нефтепродукта будет осуществлена из-за загрязнения трубопроводной системы «Дружба», в ходе которого «Нафтан» недополучил около 250 тысяч тонн нефти.

«Просматривается объем в районе 100 тысяч тонн допоставки — что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе», — заявил Ляшенко.

Трубопроводная система «Дружба» была загрязнена хлоридами в апреле 2019 года. По ней идет экспорт нефти из России в европейском направлении.

Ранее сообщалось, что обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти.