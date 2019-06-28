Белоруссия готова судиться с Россией

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о намерении обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за «грязной» нефти в трубопроводной системе «Дружба», заявил в пятницу

«Вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», — заявил Ляшенко.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по прилету главы российского государства Владимира Путина в Минск могут пройти переговоры между лидерами Белоруссии, РФ и Таджикистана, так как «есть много вопросов».

Ранее сообщалось, что Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе».