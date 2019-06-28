Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, входящие в состав БРИКС, должны заняться реформой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил в ходе G20 в Японии, передает РИА «Новости».

«Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить», — начал Путин.

Путин подчеркнул, что реформа необходима для того, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран. Он предложил Бразилии, Индии, Китаю, ЮАР и российской стороне активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Также Путин отметил, что интеграция платежных систем БРИКС была бы полезна и помогла устойчивости банковских систем.

«БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай отвергли расчеты в долларах.