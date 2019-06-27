Продовольствие из Грузии продолжат поставлять в Россию

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Россельхознадзор не будет запрещать поставки растительных продуктов из Грузии, сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, кронфлинт с Грузией не повлияет на поставки продукции. Россия работает с грузинской стороной «достаточно эффективно».

«С руководителем грузинской службы мы давно работаем, взаимопонимание на хорошем уровне», — заявил Данкверт. Он добавил, что работа будет продолжаться в штатном режиме.

Руководитель Россельхознадзора сказал, что экспорт в Грузию превышает импорт.

Ранее сообщалось, что РФ может запретить ввоз вина из Грузии.