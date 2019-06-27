Просроченную еду могут освободить от НДС

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу продуктов питания, срок годности которых истекает, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мера распространяется также на бутилированную воду, однако не касается детского, диетического питания и алкоголя.

Планируется, что порядок передачи установит правительство.

Депутаты считают, что такой порядок позволит стимулировать магазины не выбрасывать просроченные продукты, а на более раннем сроке раздавать их.