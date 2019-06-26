Мантуров объяснил проживание в люксах за миллионы рублей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил траты на его командировки, передает RNS.

Он заявил, что политики проживают в тех номерах, которые свободны и доступны в момент заселения.

Мантуров добавил, что есть определенные нормативы, в которые чиновники вписываются. По его словам, траты на командировки заранее определяются бюджетом ведомства.

«Мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», — добавил министр.

Ранее в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что Денис Мантуров останавливается в отелях люксового класса. Так, например, он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.