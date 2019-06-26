Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.

На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил «Лентой» 10 лет.

Наумова заняла должность в «Магните» год назад, тогда с ней заключили контракт на три года.

До этого Наумова возглавляла «Пятерочку», которая входит Х5 Retail Group и является прямым конкурентом «Магнита».

Ранее сообщалось, что три торговые сети создают объединенную компанию.