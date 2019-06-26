Число компаний малого бизнеса в реестре производственных субъектов МСП выросло до 16 тыс.

Корпорация МСП обновила реестр производственных субъектов малого и среднего бизнеса, который был создан 1 марта этого года. Новый реестр размещен на сайте корпорации.

«По состоянию на 26 июня 2019 года количество записей, включенных в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, выросло с 12 100 до 16 073 единиц», — говорится в сообщении организации.

Реестр создан для учета производственных компаний, информацию о которых могут узнать заказчики из числа компаний с госучастием, а также для дальнейшей акселерации субъектов МСП. При этом четверть указанных в реестре компаний уже получали заказы от госкомпаний. С момента формирования реестра 1 449 предприятий смогли заключить договоры с крупнейшими заказчиками, в том числе 168 — впервые.

«Почти две трети субъектов МСП в реестре уже воспользовались мерами поддержки Корпорации МСП. Кроме участия в закупках крупнейших заказчиков востребованы сервисы Бизнес-навигатора МСП (9 033 производственных предприятия) и финансовая поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (905 производственных предприятий)», — говорится в сообщении.

Ожидается, что к 2024 году число производственных предприятий в реестре превысит 60 000.