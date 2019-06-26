Гендиректор «Магнита» завершила карьеру в компании

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Генеральный директор компании «Магнит» Ольга Наумова уходит с должности, передает ТАСС.

Отмечается, что Наумова покинула пост из-за конфликта рабочих интересов с советом директоров.

На ее место назначат президента «Магнита» Яна Дюннинга.

Председатель совета директоров Чарльз Райан сообщил, что результаты работы Наумовой послужат крепким фундаментом для дальнейшего развития бизнеса.

Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году, этого она была гендиром «Пятерочки», которая входит в X5 Retail Group.

Ранее сообщалось, что три торговые сети создают объединенную компанию.