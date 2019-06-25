Жена Саакашвили назвала условия экономического сотрудничества с РФ

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс назвала условие для экономического партнерства с Россией, сообщает «Грузия Online».

Она заявила, что таким условием является уважение цельности грузинских территорий.

«Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнерами, будет дружба на самом высоком уровне», — сказала она.

Рулофс отметила, что Грузия — независимая страна и не желает находиться под российским влиянием.

Она также выразила надежду, что туристы из России по-прежнему будут приезжать в Грузию.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси возобновились антироссийские протесты.