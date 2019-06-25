Детские пособия для малоимущих семей повысят до 10 тыс. рублей

На совещании по развитию демографии премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выплаты на первого и второго ребенка получат семьи, чей доход меньше, чем два прожиточного минимума на человека. Такие семьи будут получать 10-11 тыс. рублей на одного ребенка вместо нынешних 50 рублей в месяц.

Кроме того, премьер пообещал увеличить компенсацию почти в два раза трудоспособным неработающим родителям, которые растят детей-инвалидов. Получить пособие можно будет с 1 июля.

Ранее Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире.