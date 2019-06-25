На Украине появится новая купюра

Нацбанк Украины вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

На лицевой стороне изображен портрет ученого-естествоиспытателя Владимира Вернадского, на заднике — изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По словам главы НБУ Якова Смолия, Вернадского выбрали «за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии». Он добавил, что академик является первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

Банкнота выделяется из ряда других купюр по размеру и цвету. Длина и ширина купюры составляют 75х160 мм, а преобладающий цвет – голубой.

Как отметили в Нацбанке, это поможет жителям Украины легко определять номинал.

Ранее сообщалось, что НБУ снизил учетную ставку до 17,5%.