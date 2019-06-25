Австрия экстрадирует Фирташа в США

В Австрии одобрили экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает РИА «Новости».

Генеральная прокуратура требовала Верховный суд отменить выдачу Фирташа. По их мнению, решение Высшего земельного суда Вены о возможной экстрадиции нарушает законодательство страны.

В США Фирташа обвинили во взятке индийскому правительству для получения разрешения на разработку месторождений титана. После чего бизнесмена задержали в Вене 12 марта 2014 года. После внесения рекордного залога в размере €125 млн его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Австрия может выдать США Фирташа.