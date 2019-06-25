Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверх-дорогих отелях, говорится в докладе «Трансперенси интернешнл Россия».

Отмечается, что Минпромторг за 2016–2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб.

Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей. Так в 2016 году в Джакарте он останавливался в президентском номере отеля The Ritz-Carlton за 218 408 руб. в сутки. В том же году в Шанхае он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.

Принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» уточняет, что другие сотрудники ведомства также проводя командировки с комфортом. Ночь, проведенная в 2016 г. замминистра Георгием Каламановым в номере делюкс The David Citadel Hotel в Иерусалиме обошлась в 45 949 руб., а две ночи в люксе Five Palm Jumeriah Duba в Дубае стоили налогоплательщикам 53 660 руб.