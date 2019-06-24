Корпорация МСП поддержит проекты в области ИТ и легкой промышленности в Ивановской области

Корпорация МСП отобрала четыре перспективных инвестпроекта малого и среднего бизнеса из Ивановской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Это проекты по развитию ИТ-компании, по пошиву спецодежды, по приобретению швейного и кабельного оборудования. Общий объем кредитно-гарантийной поддержки представленных проектов может составить 55,4 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты региона – 87,5 млн рублей.

«Малые и средние компании Ивановской области уже получили кредитно-гарантийную поддержку участников Национальной гарантийной системы в объеме 867,2 млн рублей, что то в свою очередь позволило ивановскому бизнесу привлечь 3,2 млрд рублей заемных средств на развитие проектов по ставке на 2-3 процентных пункта ниже рыночных», сообщил гендиректор корпорации Александр Браверман.

Презентация инвестпроектов прошла в рамках визита делегации институтов развития в регион во главе с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. В рамках визита подписано соглашение, согласно которому ВЭБ.РФ и Ивановская область займутся проработкой совместных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона.