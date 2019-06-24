За алкоголем из Грузии усилят контроль

Роспотребнадзор принял решение усилить контроль за алкоголем из Грузии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение было принято из-за ухудшения качества алкогольной продукции.

«Проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию РФ из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество некачественной алкогольной продукции увеличилось в 2,9 раза.