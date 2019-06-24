В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.

Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он подтвердил, что Москва готова сохранить транзит после 2019 года, но только в случае договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Политик добавил, что концепция «Северного потока - 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам, в том числе на Украине.