Названа сумма долгов Грузии перед РФ
Минтранс России назвал сумму задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность перед российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, задолженность Грузии составляет более $790 тысяч.
Как отмечается, речь идет о долге грузинской стороны перед «Госкорпорацией по организации воздушной деятельности».
При этом Грузия признала факт наличия долга перед Россией в 2008 году.
Ранее сообщалось, что авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию.