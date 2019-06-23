Названа сумма долгов Грузии перед РФ

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Минтранс России назвал сумму задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность перед российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, задолженность Грузии составляет более $790 тысяч.

Как отмечается, речь идет о долге грузинской стороны перед «Госкорпорацией по организации воздушной деятельности».

При этом Грузия признала факт наличия долга перед Россией в 2008 году.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию.