В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА «Новости».
Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
«Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — заявил он.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.
По словам пресс-секретаря лидера Дмитрия Пескова, это является вынужденной мерой и связано с «экстремистскими действиями» в Грузии.