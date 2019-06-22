В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА «Новости».

Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

«Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — заявил он.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

По словам пресс-секретаря лидера Дмитрия Пескова, это является вынужденной мерой и связано с «экстремистскими действиями» в Грузии.