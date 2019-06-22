«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания «Укрэнерго» предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, свет может погаснуть в украинских домах из-за большой нагрузки на энергосистему, вызванной погодой.

В компании признались, что в энергосистеме существуют риски отключения света для баланса производства и потребления электроэнергии.

В настоящее время на Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что более 100 населенных пунктов на Украине остались без света.