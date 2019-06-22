Курс биткоина превысил $10 тысяч

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Стоимость биткоина превысила показатель в $10 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло впервые с мая прошлого года. По мнению экспертов, рост биткоина связан с намерением Facebook запустить собственную криптовалюту Libra.

Ранее сообщалось, что Visa, Mastercard, PayPal и Uber выступят инвесторами в криптовалюту Facebook. Компании готовы инвестировать по $10 млн в криптовалюту Libra. Facebook рассчитывает привлечь около $1 млрд на поддержку своей валюты.