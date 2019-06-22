Коломойский пообещал Зеленскому заняться покраской ларька в Донбассе

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал комментарий после слов президента страны Владимира Зеленского о том, что олигархи Украины согласились помочь стране и готовы вкладывать средства в развитие экономики и социальной сферы. Об этом сообщают СМИ Украины.

По словам бизнесмена, он не встречался с главой государства после его победы на выборах и не знал о его намерениях. Коломойский заявил, что готов в рамках этой инициативы покрасить ларек в Донбассе.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Виктор Пинчук готов вкладывать день в медицину и инвестировать в инфраструктуру Донбасса. А предприниматель Ринат Ахметов помог приобрести 200 машин скорой помощи для больниц в сельской местности, уточнил глава государства.