Объем закупок крупнейших заказчиков Ивановской области у регионального бизнеса составил 27,7 млрд рублей

В ходе выездной сессии в Ивановской области представители Корпорации МСП провели круглый стол для региональных предпринимателей по участию в закупках крупнейших заказчиков.

Член Правительства Ивановской области – директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак отметила продуктивное взаимодействие с Корпорацией МСП и крупнейшими заказчиками, в результате которого удалось создать рынок сбыта для предпринимателей Ивановской области.

Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова сообщила, что за 2016-2019 гг. общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ивановской области, составил 27,73 млрд рублей, из них в 2018 году – 15,33 млрд рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом (на 9,45 млрд рублей).

В круглом столе также приняли участие ярославского подразделения МСП Банка Андрей Кутилов, начальник отдела по работе с заказчиками федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» Денис Фёдоров, заместитель генерального директора АО «Атомэнергоремонт» по общим вопросам Александр Фабричнов, начальник управления логистики и МТО Филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Ивэнерго» Алексей Гуляев, начальник отдела по подготовке и проведению торгов

АО «Транснефть – Верхняя Волга» Владимир Смирнов, специалист по закупкам АО «Водоканал» Андрей Паршин, ведущий специалист, руководитель группы по организации закупочных процедур АО «Ивгорэлектросеть» Екатерина Батманова.

По состоянию на середину июня 2019 года 318 крупнейших заказчиков заключили 1 067 договоров с 349 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ивановской области на общую сумму 4,1 млрд рублей. Номенклатура закупок у ивановских бизнесменов составила 1 396 позиций.