Советские магазины «Березка» вернут в Россию
Минфин России предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, услугами магазина смогут воспользоваться дипломаты и члены их семей.
Как отмечается, подобные магазины предлагается создать в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом реализация товаров в магазинах будет происходить за доллары, евро или рубли.
Во времена СССР в магазинах «Березка» можно было приобретать товары за иностранную валюту.
Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках.