Советские магазины «Березка» вернут в Россию

Минфин России предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, услугами магазина смогут воспользоваться дипломаты и члены их семей.

Как отмечается, подобные магазины предлагается создать в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом реализация товаров в магазинах будет происходить за доллары, евро или рубли.

Во времена СССР в магазинах «Березка» можно было приобретать товары за иностранную валюту.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках.