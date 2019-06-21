В Крыму отметили рост турпотока из Украины

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России заявила, что с приходом лета увеличилось число украинских туристов, приезжающих в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пограничников, в сутки им приходится оформлять около 11 тысячи людей, а также до 1,5 тысячи машин.

Они добавили, что в ближайшее время тенденция к росту турпотока — пассажирского и транспортного — сохранится.

Они также отметили, что в связи с большим количеством туристов были приняты дополнительные меры в области пропускного режима.

Ранее российский лидер Владимир Путин позвал китайцев в Крым.