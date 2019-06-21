Кровавые протесты в Грузии не испугали российских туристов

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сооббщила, что информация о возврате туров со стороны россиян на второй день протестов в Тбилиси, к утру 21 июня, не поступала, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Даже звонков не было», — сообщила Тюрина.

По ее словам, всех организованных путешествующих россиян предупредили о том, чтобы в данный момент воздержаться от посещения лишь проспекта Руставели – эта улица входит практически во все экскурсионные маршруты по Тбилиси, именно там в настоящее время проходят протесты.

Она отметила, что за пределами проспекта Руставели в Тбилиси обстановка спокойная.

Протесты на проспекте Руставели начались 20 июня. Официальных заявлений со стороны МИД России или Ростуризма о том, чтобы воздержаться от поездок в Грузию, не было. При этом зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока там не стабилизируется ситуация.

В ходе протестов пострадали 240 человек. Два человека лишились глаз.