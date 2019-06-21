«Северный поток — 2» в Литве назвали неуважением к политике ЕС

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» демонстрирует неуважение по отношению к политике Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv.

По его словам, данный газопровод стал своего рода тестом на согласованность политики стран ЕС.

Он пояснил, что члены ЕС договорились, что они не будут зависеть от одного источника.

Однако, уточнил глава МИД, этот «довольно простой принцип» не всегда соблюдается.

Он заключил, что «Северный поток — 2» — пример неуважения к основным принципам политики ЕС.

Ранее Дания отреагировала на ситуацию по «Северному потоку-2».