Росгвардия займется охраной Крымского моста

В Росгвардии создают бригаду, которая займется охраной Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, специально обученные люди будут охранять мост и патрулировать его.

«Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки окончания строительства Крымского моста.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова. 15 мая 2018 года было завершено строительство автодорожной части Крымского моста.