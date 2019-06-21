Экстренно госпитализирован Руперт Мердок

В СМИ появилась информация, что американского медиамагната Руперта Мердока срочно увезли в больницу, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, 88-летнего медиамагната госпитализировали из-за пневмонии, которой он заболел около трех недель назад. Его увезли на лечение в госпиталь в Лос-Анджелесе.

В настоящее время Мердок уже чувствует себя лучше.

Ранее выяснилось, что Джеймс Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, сделал пожертвование в размере $2,8 тыс. в пользу демократа Пита Буттиджича, который участвует в президентской гонке в США