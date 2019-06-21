Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу. Об этом сообщает на сайте ассоциации.
Специалисты ведущих российских туристических компаний провели исследования и пришли к выводу, что менее 10 популярных стран можно отнести к числу оперативных в вопросах предоставления жителям России визы.
В частности, быстро и легко можно получить итальянскую или греческую визу. Также в этот список входит Болгария, Хорватия и Испания.
Как отмечается, в числе стран, где процедура оформления визы для первого въезда считается сложной, оказалась Германия, Чехия, Финляндия и Австрия.
Ранее опрос показала, что более 40% россиян провели новогодние каникулы на диване.