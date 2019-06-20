В России пересчитают цены на отопление

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких сообщил о том, что в России запланировано изменение норматива отопления. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В рамках новых платежи за коммунальные услуги значительно возрастут у жителей первых этажей.

Гладких заявил, что основная нагрузка ляжет на жителей квартир с 1 по 4 этаж.

Новые нормы вступят в силу с 2020 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал запрет на повышение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции