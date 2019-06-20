Олигархи помогут Украине, заявил Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что олигархи Украины согласились помочь стране и готовы вкладывать в развитие экономики и социальной сферы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он уже сделал данное предложение ряду бизнесменов, в том числе Игорю Коломойскому.
«С другими я еще не встретился, но собираюсь», — отметил Зеленский.
Он добавил, что бизнесмен Виктор Пинчук готов вкладывать день в медицину и инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
А предприниматель Ринат Ахметов помог приобрести 200 машин скорой помощи для больниц в сельской местности, уточнил глава государства.