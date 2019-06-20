Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Владимир Коган
РИА «Новости»

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя его семьи.

«Владимир ушел из жизни», — отметила представитель семьи банкира Ирина Волина.

Причина смерти не сообщается.

Отмечается, что Коган перенес инсульт в 2018 году.