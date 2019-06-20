Путин назвал главное условие роста уровня жизни

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал главное условие для повышения уровня жизни.

По словам президента, таким условием является увеличение производительности труда, а также развитие экономики.

На это базе будет происходить улучшение уровня жизни россиян, уверен президент.

«Все остальное — это сопровождающие вещи», — отметил Путин.

Ранее Путина спросили, когда жить станет легче.

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.