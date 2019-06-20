Путин назвал главное условие роста уровня жизни
Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал главное условие для повышения уровня жизни.
По словам президента, таким условием является увеличение производительности труда, а также развитие экономики.
На это базе будет происходить улучшение уровня жизни россиян, уверен президент.
«Все остальное — это сопровождающие вещи», — отметил Путин.
Ранее Путина спросили, когда жить станет легче.
Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.