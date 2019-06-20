Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

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Российского президента Владимира Путина спросили о том, когда в России станет легче жить. Глава государства согласился с тем, что в стране тяжелая жизнь, и рассказал о том, что делают власти, чтобы изменить ситуацию.

По словам президента страны, происходящее в стране является результатом не столько внешних шоков, к которым относятся санкции, сколько ситуации на рынке нефти, нефтепродуктов и газа. Это привело к «малоприятным» явлениям в экономической и социальной сферах. Путин сказал, что реальные доходы россиян уменьшались в течение нескольких лет, спад пришелся на 2016 год, а в настоящее время ситуация улучшается.

Президент обратил внимание на то, что многие россияне берут кредиты, на которые уходят 40% зарплаты. Он также заметил, что зарплаты в номинальном выражении растут, но многие этого не чувствуют из-за разницы в зарплатах по регионам и отраслям. Глава государства также заметил, что выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Ранее Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.