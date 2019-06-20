Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, передает «Парламентская газета».
В связи с этим у жителей нижних этажей платежи за коммуналку могут существенно вырасти.
По его словам, основная нагрузка ляжет на собственников квартир, находящихся с 1 по 4 этаж.
Новые нормы начнут действовать в 2020 году.
Ранее в России запретили повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.