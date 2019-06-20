В США высказались о торговой сделке с КНР

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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин и Вашингтон заинтересованы в успешном соглашении по торговле. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, заключение торговой сделки отвечает интересам двух стран.

Он также добавил, что планирует обсудить ситуацию вокруг торгового соглашения с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Лайтхайзер подчеркнул, что переговоры пройдут на саммите G20 перед встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее СМИ сообщили, что Китай начинает экономическую атаку на США.