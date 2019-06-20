В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса
Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучма о снятии экономической блокады Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, условия Киева по снятию блокады похожи на «популистские высказывания».
Он также добавил, что слова Кучмы не несут в себе «никакого конструктива».
Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.