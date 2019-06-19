Дания отреагировала на ситуацию по «Северному потоку-2»

Дания считает юго-восточный маршрут проекта газопровода «Северный поток-2» наиболее приемлемым, так как он соответствует параметрам экологии и безопасности, передает РИА «Новости».

Член правления «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что возможная задержка Данией строительства газопровода может понести убытки, которые придется компенсировать.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток трубопровода от Балтийского моря до Германии общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. Газопровод планируют достроить в 2019 году.

Ранее в конгресс США поступил законопроект о санкциях к «Северному потоку — 2».