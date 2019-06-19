Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Отмечается, что региональный прожиточный минимум сейчас составляет в среднем 10 тыс. рублей.

«Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка», — заявил Топилин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе. Сообщалось, что увеличение предполагается не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.