«Россети ЮГ» приобрели компанию, осуществляющую электроснабжение Волгограда

Компания «Россети Юг» сообщила во вторник о приобретении 100% акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС», осуществляющей электроснабжение Волгограда.

В результате сделки ПАО «ВМЭС» становится «дочкой» «Россети Юг»

Исторически «ВМЭС» — это правопреемник предприятия-банкрота, в котором под угрозой увольнения оказались более 600 человек.

Основной кредитор МУПП «ВМЭС» — «Россети Юг» — предложил провести банкротство в форме акционирования.

Таким образом, весь трудовой коллектив будет сохранен, в результате чего рост социальной напряженности в регионе будет практически сведет на нет.

Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября. Акционер будет применять стандарты группы компаний «Россети».

В свою очередь, генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркнул, что компания обладает необходимым уровнем технической оснащенности, укомплектована профессиональными кадрами, что обеспечивает эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.